Kütahya Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen genel kurulun Divan Başkanlığını Murat Cengiz, Divan Başkan Yardımcılığını Hüseyin Taşkın ve Divan Kâtipliğini Nuri Ercura yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda Kulüp Başkanı Erdoğan Çolak, “Göreve geldiğimiz günden beri bizleri yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, il başkanlarım ve büyük taraftarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun” dedi.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya’nın ekmeğini yemiş, Kütahya’da yetişmiş bir evladı olarak, kayyuma gidecek bir kulübün mutlaka olağan genel kurula giderek yönetici seçmesi gerektiğini 2019 yılında ifade ettiğini söyledi. Başkan Işık, “Hepimizin özlemi, bizim de sözünü verdiğimiz ve vatandaşlarımızın kenetlenmesine sebep olan şampiyonluk taahhüdü yerine gelmek zorunda. Önümüzde iki sezon var. 3 yıllık süreç içinde, elimden ne geldiyse takımımıza desteğimizi sağladık. İlk yıl 3 milyon lira destekle takımı profesyonel yaptık. İkinci yılda da 6 milyon TL bütçe ile kendi liginde en düşük maliyetle şampiyonluğa oynayan bir takımı kurduk. 3 sezon boyunca maddi manevi desteğini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Belediyemiz ve taraftarlarımız desteği ile yeni ve çok önemli bir döneme gireceğiz. Yapılacak olan kongrenin hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Yapılan seçim sonrasında Erdoğan Çolak başkanlığında; Abdullah Damcı, Ömer Köse, Ertuğrul Cevahir, Murat Arık, İsmail Şen, Memiş Özüş, Mehmet Erdem Özdoğan, Selim Kaplan, Emirhan Osal, Mehmet Akkaya, Bahattin Kıran, Uğur Şahan, Kerem Sülün, Bilal Yurttaş yeni yönetimde yer aldı. (İHA)