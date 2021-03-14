Kütahya yüzme havuzuna kavuştu

Akkent Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Kapalı Yüzme Havuzu’nun açılışına katılan Bakan Kasapoğlu şunları söyledi: Avrupa’nın, dünyanın en genç nüfuslarından bir tanesine sahip bir ülkeyiz. Gençlerimize olan yatırımın donanımlı olmasını çok ama çok önemsiyoruz. ’Yüzme bilmeyen kalmasın’ projesi kapsamında bugün bir yüzme havuzu açıyoruz. Ülkemiz tesisleriyle dünyaya meydan okuyor. Statlardan havuzlara kadar. Havuzlardan salonlara kadar. Bundan 1.5 yıl önce ’Yüzme bilmeyen kalmasın’ dedik. Bir hedef koyduk. İlk hedefimiz 100 günde 100 bin kişiydi. Geçtiğimiz yıl için 1 milyon hedef koyduk. Pandemiye rağmen ülkemizde 1 milyondan fazla insanımıza yüzme öğrettik."