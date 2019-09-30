Kusursuz Luiz Gustavo

Brezilyalı yıldız, Galatasaray karşısında adeta kalitesini konuşturdu. Gustavo’nun savunmadaki hünerleri sayesinde Emre Belözoğlu, daha ofansif bir rol üstlenme şansı yakaladı.

Sambacı, Sarı-Kırmızılılar’ın ani ataklarında yaptığı kritik müdahaleler ve kaptığı toplarla rakibin birçok atağının tehlikeli boyuta gelmesine engel oldu. Luiz Gustavo, tam 10 ikili mücadele kazanıp 7 top kaparak defansif anlamda kusursuz bir performans sergiledi. Tecrübeli oyuncu, Ersun Yanal’ın talimatı nedeniyle hücuma fazla çıkmadı.