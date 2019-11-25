Kuşburnu, eski zamanlardan beri kullanılan, şifa içeren bir bitkidir. C vitamini yüksek oranda içerdiğinden bağışıklık sistemini destekler özelliğe sahiptir. Bilhassa kış aylarında gribe ve soğuk algınlığına karşı kullanılır. Son senelerde bilhassa çayıyla popülerlik kazanan kuşburnu, tarih boyu aktarların şifa niyetine kullandıkları bir bitki şeklinde tanımlanabilir. Günümüzde C vitamini eksikliği nedeniyle oluşan hastalıklar başta olmak üzere, mide asidi eksikliği, mide spazmları, mide tahrişi, mide ve bağırsak rahatsızlıkları ve ülserin önlenmesi adına yaygın şekilde kullanılmaktadır. Kuşburnu çayı; kabızlık, ishal, safa taşları, alt üriner sistemi ve böbrek hastalıkları, safra kesesi hastalıkları, kilo verme, gut, idrar akışının arttırılması ve kilo verme adına kullanılmakta.

Kuşburnunun yararları nelerdir?

Kış aylarında sıkça karşılaşılan soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, solunum yollarındaki tıkanıklık, burun tıkanıklığı gibi problemlere iyi gelen bu bitki, kuşburnu neye iyi gelir sorusunun cevabıdır. Kuşburnu, sağlıklı nefes alınmasını sağlayan eşsiz bir çözümdür. Fiziksel yetersizlik, grip, bulaşıcı hastalıklar süresinde de destek olan bulguların tedavisine destek olur. Kuşburnu faydaları aşağıdaki gibidir;

- Cilt sağlığına iyi gelir,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir,

- Akne ve egzama tedavisi için etkilidir,

- Yaşlanmayı geciktirir,

- Kireçlenmeyi önler,

- Mide sorunlarına iyi gelir,

- Ağrı kesici özelliği bulunur,

- Kanser, rahim hastalıkları ve menopoz dönemlerinde kanı temizler,

- Tansiyonu düzenler. Bunun dışında diyabetli hastaların kan şekerini düzene sokar,

- İştahı açar,

- Kilo kontrolümü sağlar,

- Beyin fonksiyonlarını güçlendirir,

- Stresin azaltılmasında etkilidir.

Kuşburnu çayı hazırlamak

Kuşburnu çayı yapmak adına kuşburnunu aktarlardan almak gerekir. Daha sonra kuşburnu çayının yapımı için kuşburnu yıkanır. Bir su bardağına iki çay kaşığı kuşburnu eklenir ve su kaynatılır. 10- 15 dakika boyunca kaynatılan kuşburnu çayı, demlemeye bırakılır. Demlenen çay, tüketilmeye hazır hale gelir.

Kuşburnu çayı hakkında detaylı bilgi

Kuşburnu çayının özelliklerinin bilinmesi oldukça önemlidir. Kuşburnu çayının özellikleri arasında en önemli özellik içerisinde yüksek oranda C vitamini içermesidir. Bundan ötürü bilhassa kış aylarında soğuk algınlığı, grip gibi rahatsızlıkların önlenmesi mümkün olmaktadır.

Antioksidan özelliği vardır. Bununla birlikte vücut içerisinde serbestçe dolaşan ve türlü rahatsızlıklara, yaşa bağlı hücre yıpranmalarına neden olan radikallerin, insan vücudundan uzaklaştırılmasına destek olur. Mide sorunlarının giderilmesi için kuşburnundan yararlanılır.

Kuşburnu mide asidini düzenleyerek, ülser oluşumunu önlemede etkilidir. Kuşburnu çayı, eklem ağrılarının ve diz ağrılarının giderilmesinde etkilidir. İltihapların oluşmasını önler. Kuşburnu çayının bir diğer özelliği bağırsak sorunlarına iyi gelmesidir. Kuşburnu çayı bütün bunların dışında türlü cilt sorunlarına iyi gelen özellikleri bünyesinde bulundurmaktadır.

Kuşburnunun yan etkileri ve zararları

Kuşburnunun yararları, yan etkilerinden çok daha fazladır. Fakat yoğun tüketiminde alternatif metotlardan her biri belli yan etkilere neden olmaktadır. Yararları bilinen gıdalar tüketilmeden önce doktora danışmak doğru olacaktır. Bunun dışında kuşburnunun bazı olumsuz etkileri aşağıdaki gibi olacaktır;

- Kuşburnu veya kuşburnu çayının çok fazla tüketilmesi halinde; ishal, mide yanması, kusma, baş ağrısı, mide krampları, yorgunluk, kabızlık, uykusuzluk gibi yan etkilere neden olabilmektedir.

- Hamilelik dönemlerinde kullanılması ile alakalı bir bilgi bulunmamaktadır. Fakat kuşburnu tüketilmeden önce mutlaka olarak bir hekim önerisi alınmalı.

- Kuşburnunun yoğun bir şekilde tüketilmesi böbrek taşlarına neden olabilmektedir.

- Kuşburnu, diyabetli hastalar adına pek faydalı olmayabilir. Diyabete karşı kuşburnunun pek faydalı olmadığı belirtilmektedir. Diyabetli hastalar kuşburnu tüketmeden önce hekimlerine başvurmaları gerekmektedir.

- Kişi, hassas bir bünyeye sahip ise kuşburnu alerjik reaksiyona neden olabilir.