KuşadasısporYeşilyurt D.Ç Ofspor maç sonucu: 3-0

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta üst sıraları hedefleyen Kuşadasıspor, evinde Yeşilyurt D.Ç Ofspor’u 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip 16’ncı dakikada Muhammet’in golüyle perdeyi açtı: 1-0. Maçın 43’üncü dakikasında Emircan farkı ikiye çıkardı: 2-0. Kuşadasıspor’da 80’inci daikada sahneye çıkan Murat skoru belirledi. Kuşadasıspor bu sonuçla 21 puana yükseldi, Ofspor ise 8 puanda kaldı.

STAT: Özer Türk

HAKEMLER: Cihan Ataş Eray Pınar, Ali Gün

KUŞADASISPOR : Salih – Türker, Özgür, Hamit, Emirhan, Hasan (Dk. 69 Berkay), Muhammet (Dk. 81 Ferhat), Çağrı, Taha (Dk. 35 Emircan), Ali Öztürk (Dk. 69 Fatih), Murat (Dk. 80 Süleyman)

YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR: Burak – Ali, Serdar, Ahmet, Hamza, Oktay (Dk. 46 Göktuğ), Fatih Mert (Dk. 84 Mustafa Öztürk), Mustafa Emin (Dk. 65 Orkun), Miraç, Vedat (Dk. 84 Soner), Talha (Dk. 74 Sertan)

GOLLER: Dk. 16 Muhammet, Dk. 43 Emircan, Dk. 80 Murat (Kuşadasıspor)

SARI KARTLAR: Taha, Emircan (Kuşadasıspor), Mustafa Öztürk (Ofspor)