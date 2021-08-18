Eşber OKAYER / KUŞADASI, (DHA)

Bölgesel Amatör Lig'den yıllar sonra profesyonel kategoriye dönüp yeni sezonda TFF 3'üncü Lig 2'nci grupta mücadele verecek Kuşadasıspor, 27'nci transferini yaptı.

Altay altyapısından yetişen genç futbolcu Emir Yazıcı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in makamında gerçekleşen törende 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. 19 yaşındaki stoperin imza törenine Kuşadasıspor Asbaşkanı Yaser Doğan ile Basın Sözcüsü Coşkun Uğraş da katıldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, törende, "TFF 3'üncü Lig 2'nci grupta mücadele edecek olan Kuşadasıspor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Takımımız bir yandan da genç futbolcuları bünyesine katarak geleceğe yatırım yapıyor. Son olarak eski milli takım futbolcusu İbrahim Yazıcı'nın oğlu genç yetenek Emir Yazıcı ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Kuşadasıspor'un bu sezon 3'üncü Lig'de büyük başarılar elde edeceğine inancımız sonsuz. Hedefimiz 2'nci Lig" dedi.

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