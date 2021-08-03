AYDIN, (DHA) - TFF 3'üncü Lig’in yeni ekibi Kuşadasıspor, Çorum Futbol Kulübü ile yollarını ayıran santrfor Yakup Alkan ve Fethiyesporlu stoper Hayrullah Çelik'le her konuda anlaştı.

Yakup'a teklifini ileten Kuşadaspor yönetiminin en kısa sürede oyuncuyla sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Savunma hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, Hayrullah'ın işini ise resmen bitirdi. Kartal Belediyespor altyapısında futbola başlayan Yakup, Tuzlaspor, Yeni Malatyaspor, Menemenspor, Yeni Orduspor, Diyarbekirspor, Kocaelispor, Fethiyespor ve Çorum FK formalarını giydi. Aydınspor 1923'ten yetişen Yakup ise Akçaabat, Altay, Erokspor, Turgutluspor ve Fethiyespor'la oynadı.