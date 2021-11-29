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Kuşadasıspor'da Gürkan Ferhatoğlu dönemi sona erdi

Kuşadasıspor'da teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu, deplasmanda alınan 1-0'lık Siirt İl Özel İdaresi Spor mağlubiyeti sonrası istifa etti.

29 Kasım 2021, Pazartesi 18:00 Son Güncelleme:
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Kuşadasıspor'da Gürkan Ferhatoğlu dönemi sona erdi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kuşadasıspor'da teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu, deplasmanda alınan 1-0'lık Siirt İl Özel İdaresi Spor mağlubiyeti sonrası istifa etti. Siyah-beyazlı ekibin 22 yıl aradan sonra profesyonel lige çıkmasını sağlayan Gürkan Ferhatoğlu, "Çalışmaktan büyük onur ve gurur duyduğum Kuşadasıspor'dan ayrılmış bulunmaktayım. Bugün Başkanımız Alim Emiroğlu ile yaptığım görüşme sonrası kendisine çok yorulduğumu ve psikolojik olarak yıprandığımı ilettim. Kuşadasıspor'a şampiyonluk yolunda başarılar dilerim" dedi.

Kuşadasıspor'da Gürkan Ferhatoğlu'nun görevden ayrılmasının ardından yönetimin Kemal Kılıç'la temasa geçtiği iddia edildi. (DHA)

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