Eşber OKAYER / KUŞADASI, (DHA)

TFF 3'üncü Lig 2nci Grup'ta yeni sezon hazırlıkları için Afyonkahisar’da girdiği 10 günlük ikinci etap kampını tamamlayan ligin yeni ekibi Kuşadasıspor’da teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu verimli bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi. Afyon’a 25 kişilik bir oyuncu kadrosuyla gittiklerini belirten Ferhatoğlu, “Nazilli Belediyespor ve Erbaspor ile 2 önemli hazırlık maçı oynadık. Bu maçlarda eksiklerimizi görme fırsatı bulduk. Şu an için aksayan bir yönümüz yok" dedi.

Yaptıkları transferlerle takıma doğru ve faydalı oyuncular kazandırdıklarını vurgulayan Gürkan Ferhatoğlu, "Çarşamba günü Afyonkarahisar’da tekrar çalışmaya başlayacağız. Dış transferi kapattık. Çok önemli bir eksik görmezsek kadroya takviye yapmayacağız" diye konuştu. Siyah-beyazlı ekip üçüncü etap kamp çalışmaları kapsamında Afjet Afyonspor, Mamakspor, Kütahyaspor ve Pendikspor ile hazırlık maçları oynayacak.