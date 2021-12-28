MENÜ

Kuşadasıspor'da Erman Kılıç, 5 transfer istiyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı 28 puanla 7'nci sırada tamamlayan Kuşadasıspor'da teknik direktör Erman Kılıç, yönetimden ara transferde 5 takviye istedi.

28 Aralık 2021, Salı 18:17 Son Güncelleme:
- A +
Kuşadasıspor'da Erman Kılıç, 5 transfer istiyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta İskenderunspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olarak ilk yarıyı 28 puanla Play-Off hattının bir basamak gerisinde 7'nci sırada tamamlayan Kuşadasıspor'da teknik direktör Erman Kılıç, yönetimden ara transferde 5 takviye istedi.

Özellikle savunma ve forvet hattında taze kana ihtiyaç duyduklarını belirten Kılıç, "Devre arası itibariyle puan cetvelinde bulunduğumuz konum kötü değil. Yapacağımız transferlerle kadromuzu güçlendirdikten sonra ikinci yarıda taraftarlarımız çok daha iyi bir Kuşadasıspor izleme fırsatı bulacak. Kadrodan 5 veya 6 oyuncuyla da yollarımızı ayırabiliriz" dedi.

Siyah-beyazlı ekip ikinci yarı maratonu öncesi 3 Ocak'ta Antalya'da 11 günlük kampa girecek. (DHA)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...