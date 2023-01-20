TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off hattında yer alan Kuşadasıspor'un olağanüstü genel kurulunda Başkan Alim Emiroğlu güvenoyu alarak yeniden başkanlığa seçildi. Kuşadası Özer Türk Stadı'nda yapılan kongrede tüzük değişikliğine gidilirken, kulübün ismi de değişti. Kuşadası Gençlik Spor Kulübü'nün adı Kuşadasıspor Kulübü olarak yenilendi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de katıldığı genel kurulda oy birliği ile kulübün dernek statüsünden çıkarılmasına karar verildi. Profesyonel lige 22 yıl sonra dönen Kuşadasıspor'da Başkan Emiroğlu, hedeflerinin bir üst lig olduğunu dile getirdi. Yönetim listesi ise ilerleyen günlerde belirlenecek. (DHA)