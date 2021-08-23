Bahattin ALBAYRAK / AYDIN (DHA)
TFF 3'üncü Lig'in yeni ekibi Kuşadasıspor, Ankaragücü U19 takımından golcü Orkun Şahin'i kadrosuna kattı.
Kuşadasıspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. 18 yaşındaki futbolcu Orkun Şahin, profesyonel kariyerine siyah beyazlı ekipte adım atacak. Yeni transferleriyle Afyonkarahisar'da kamp yapan Kuşadasıspor, 2'nci Lig ekibi Afjet Afyonspor'u 1-0 geriye düştüğü hazırlık maçında 3-1 yenmeyi başardı. Kuşadası'nın gollerini Galip Güzel, Mustafa Demirel ve Selahattin attı.
Bahattin ALBAYRAK / AYDIN (DHA)
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