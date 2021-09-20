Kuşadasıspor-Yomraspor maç sonucu: 3-0

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Kuşadasıspor, üst üste ikinci galibiyetini evinde Yomraspor'u 3-0 yenerek aldı. Özer Türk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın gollerini 4'üncü dakikada Yiğit Gökoğlan, 86'ncı dakikada Ozan ve 90'ıncı dakikada Eren attı. Bu skorla yılllar sonra döndüğü profesyonel ligde 3 haftada namağlup 7 puana ulaşan siyah-beyazlı ekip, grupta zirveye çıktı.
STAT: Özer Türk
HAKEMLER: Taha Öztürk (xx), Volkan Esen (xx), Adem Mazlum (xx)
KUŞADASISPOR: Necati (xxx) - Hayrullah (xxx), Galip (xxx) (Dk. 87 Mustafa Çiçekli), Semih (xx), Yiğit Gökoğlan (xxx) (Dk. 65 Ozan xxx), Ali Öztürk (xxx) (Dk. 87 Eren), Mustafa Demirel (xx) (Dk. 75 Sabahattin xx), Mehmet Bağlı (xx), Hasan (xx), Ömer Alp (xxx), Emre (xx) (Dk. 75 Özcan xx)
YOMRASPOR: Furkan (x) - Kadir (x) (Dk. 59 Berkcan xx), Ahmet Baha (x), Muhammed Enes (x), Mehmetcan (xx), Erhan (x) (Dk. 71 Yüksel xx), Mert (x) (Dk. 71 Mustafa Yılmaz x), Taha (x) (Dk. 80 Haktan x), Şenol (xx), Batuhan (x) (Dk. 59 Cihan xx), Fatih (x)
GOLLER: Dk. 4 Yiğit Gökoğlan, Dk. 86 Ozan, Dk. 90 Eren (Kuşadasıspor)
SARI KARTLAR: Galip (Kuşadasıspor), Taha (Yomraspor)