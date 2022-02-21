TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde lider Düzcespor'a 3-0 kaybettikten sonra deplasmanda Şile Yıldızspor'a 3-1 yenilerek üst üste 2'nci son 7 maçta 5'inci mağlubiyetini alan Kuşadasıspor, Play-Off hedefinden uzaklaştı. Teknik direktör Bülent Ataman önderliğinde çıktığı 2 müsabakada sıfır çeken siyah-beyazlılar, ilk 5'in 7 puan gerisinde kalarak 9'uncu sıraya geriledi.
Son 2 maçında kalesinde 6 gol görüp, sadece 1 gol atabilen Kuşadasıspor, pazar günü düşme hattındaki Darıca Gençlerbirliği'ni konuk edecek. (DHA)