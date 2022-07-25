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Kuşadasıspor, Murat Gürbüzerol'u transfer etti

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kuşadasıspor, Düzcespor ile yollarını ayıran 34 yaşındaki golcü Murat Gürbüzerol'u kadrosuna kattı.

25 Temmuz 2022, Pazartesi 19:50 Son Güncelleme:
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Kuşadasıspor, Murat Gürbüzerol'u transfer etti

Yeni sezonda TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yer alacak Kuşadasıspor, hücum hattını Düzcespor'dan santrfor Murat Gürbüzerol'la güçlendirdi. Kariyerinde Manisaspor, Zeytinburnu, Akhisarspor, 1922 Konyaspor , Samsunspor, Balıkesirspor, Boluspor, BŞB Erzurumspor, Giresunspor, Uşakspor, Sarıyer, Amed Sportif ve Serik Bld formalarını da giyen 34 yaşındaki tecrübeli golcüyle anlaşma sağlandı.

Kariyerinde her profesyonel ligde oynayan Murat, geçen sezon 3'üncü Lig'de Düzcespor'da 15 gol, önceki sezon 2'ncie Lig'de Serik'de 16 gol kaydetti.

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