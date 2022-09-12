MENÜ

Kuşadasıspor, Kestelspor deplasmanında dağıldı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona Kahramanmaraşspor'u evinde 3-1 yenerek başlayan Kuşadasıspor, Armoni Alanya Kestelspor deplasmanında dağıldı.

12 Eylül 2022, Pazartesi 18:13 Son Güncelleme:
- A +
Kuşadasıspor, Kestelspor deplasmanında dağıldı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona Kahramanmaraşspor'u evinde 3-1 yenerek başlayan Kuşadasıspor, Armoni Alanya Kestelspor deplasmanında dağıldı. Yarıştaki iddialı rakiplerinden Kestelspor önünde varlık gösteremeyen siyah-beyazlı ekip, Alanya'dan 4-0'lık farklı mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sezon kurduğu iddialı kadroyla hedefini 2'nci Lig olarak belirleyen Kuşadası'nda henüz ikinci haftada alınan ağır yenilgi moralleri bozdu. Kuşadasıspor, Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda çarşamba günü gruptaki rakiplerinden Turgutluspor'a konuk olacak. (DHA)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...