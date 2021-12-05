Kuşadasıspor-Iğdır Futbol Kulübü maç sonucu: 1-1

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off yarışındaki Kuşadasıspor, yeni teknik patronu Erman Kılıç yönetimindeki ilk sınavda grubun iddialı takımlarından Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'yle 1-1 berabere kaldı. Özer Türk Stadı'ndaki karşılaşmanın gollerini 39'uncu dakikada konuk ekipten Soner ile 43'üncü dakikada Kuşadasıspor'dan Eren attı. Bu skorla Iğdır FK 27, Kuşadasıspor ise 24 puanla Play-Off hattındaki yerlerini korudu.

STAT: Özer Türk

HAKEMLER: Serkan Gürbüz (xx), Ömer Yüzer (xx), Halil Tolgahan Demir (xx)

KUŞADASISPOR: Necati (xxx) - Hasan (xx), Ömer Alp (xxx), Hayrullah (xx), Mehmet Bağlı (xx), Semih (xx), Mustafa Demirel (xx), Emre (x) (Dk. 61 Sıddık xx), Selahattin (xx), Murat Çaydemir (xxx) (Dk. 87 Özcan), Eren (xxx) (Dk. 81 Ali Öztürk x)

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ: Alişan (xx) - Soner (xxx), Suat (xx), Berkay (xxx), İlker (xx), Muhammet Reis (x) (Dk. 74 Mahsun xx), Arif (xx) (Dk. 87 Baha), Abdullah (xx), Enes (xx) (Dk. 90 İlker), Adem (xx), Batuhan Karadeniz (x) (Dk. 74 Savaş xx)

GOLLER: Dk. 43 Eren (Kuşadasıspor) - Dk. 39 Soner (Iğdır FK)

SARI KARTLAR: Murat, Semih, Selahattin (Kuşadasıspor) - Alişan, Mahsun (Iğdır FK)

DHA