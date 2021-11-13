Kuşadasıspor - Hacettepe Spor maç sonucu: 4-1

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un 12'nci hafta mücadelesinde Kuşadasıspor evinde Hacettepe Spor'u 4-1 mağlup etti. Kuşadasıspor maçın 32'nci dakikasında Eren'le öne geçerken, konuk Hacettepe Spor 36'ncı dakikada Seyit Ali'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi. İlk yarısı 1-1 berabere tamamlanan maçın 61'inci dakikasında Murat attığı golle Kuşadasıspor'u 2-1 öne geçirdi. Yiğit Gökoğlan 73'üncü dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirdi, fark ikiye çıktı: 3-1. Karşılaşmada son sözü 87'nci dakikada Murat söyledi: 4-1. Kuşadasıspor bu sonuçla puanını 20'ye yükseltti ve zirve yarışında yer aldı. Hacettepe ise 8 puanda kalarak düşme hattından kurtulamadı.

STAT: Özer Türk

HAKEMLER: Emre Korkmaz (xx), Uğur Akalp (xx), Hicri Yıldırım (xx)

KUŞADASISPOR: Necati (xxx) - Hayrullah (xx), Mustafa Çiçekli (xxx), Semih (xxx) (Dk. 84 Özcan), Yiğit (xxx) (Dk. 84 Sıddık), Mehmet (xx), Hasan (xx), Ozan (xxx) (Dk. 80 Bartu), Emre (xxx) (Dk. 77 Mustafa Demirel x), Murat (xxxx), Eren (xxx) (Dk. 76 Selahattin x)

HACETTEPE SPOR: Turgut (x) - Furkan (xx), Kemal (x), Cebrail (x) (Dk. 70 Batuhan Uçan x), Ali Eren (x), Ataberk (xx), Mehmetcan Yıldırım (x) (Dk. 80 Mustafa), Seyit Ali (xx) (Dk. 80 Metin), Mustafa (x) (Dk. 46 Sarp x), Göktuğ (x) (Dk. 67 Batuhan Özdemir x), Mehmetcan Güngör (x)

GOLLER: Dk. 32 Eren, Dk. 61 ve Dk. 87 Murat, Dk. 73 (P) Yiğit (Kuşadasıspor), Dk. 36 Seyit Ali (Hacettepe Spor)

SARI KARTLAR: Semih (Kuşadasıspor), Cebrail, Seyit Ali (Hacettepe Spor)

DHA