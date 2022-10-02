Kuşadasıspor-Ergene Velimeşespor maç sonucu: 4-3

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 5'inci hafta mücadelesinde Kuşadasıspor, evinde Ergene Velimeşespor'u 4-3 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 7'nci dakikada Murat Çaydemir, 19'uncu dakikada Muhammet, 29'uncu dakikada Murat Gürbüzerol, 83'üncü dakikada Emircan atarken; konuk takımın gollerini 51 ve 53'üncü dakikada Halil, 90'ıncı dakikada Kerem kaydetti. Bu sonuçla Kuşadasıspor 8 puana ulaşırken, Ergene Velimeşe spor 1 puanda kaldı.

STAT: Özer Türker

HAKEMLER: Aytaç Geçgel, Enes Berk Güçlü, Hüseyin Sepetçioğlu

KUŞADASISPOR: Necati - Türker (Dk. 63 Atakan), Hamit, Berkay, Çağrı (Dk. 83 Süleyman), Taha, Murat Gürbüzerol (Dk. 63 Emircan), Özgür, Emirhan, Murat Çaydemir (Dk. 86 Ali), Muhammet (Dk. 86 Ferhat)

ERGENE VELİMEŞE SPOR: Salih - Muhammed Ali (Dk. 46 Burak Can), Okan, Bilal (Dk. 25 Efecan), Furkan, Mete Han, İbrahim Fatih, Samet Günhan, Akif (Dk. 46 Ahmet Tuna), Halil (Dk. 69 Kerem), İbrahim

GOLLER: Dk. 7 Murat Çaydemir, Dk. 19 Muhammet, Dk. 29 Murat Gürbüzerol, Dk. 83 Emircan (Kuşadasıspor), Dk. 51 ve Dk. 53 Halil, Dk. 90 Kerem (Ergene Velimeşe Spor)

SARI KARTLAR: Necati, Ali (Kuşadasıspor), Akif, İbrahim Fatih (Ergene Velimeşe Spor)