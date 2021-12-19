Kuşadasıspor-Elazığ Karakoçan FK maç sonucu: 1-0

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Kuşadasıspor, üst üste iki beraberliğin ardından evinde Harput Dibek Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü'nü yenerek Play-Off yarışını sürdürdü: 1-0. Kuşadası Özer Türk Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 70'inci dakikada Mustafa Demirel attı. Kuşadasıspor, bu sonuçla 28 puanla, Play-Off hattının 2 puan gerisinde altıncı sıradaki yerini korudu. Siyah-beyazlı ekip, sezonun ilk yarısını haftaya İskenderunspor deplasmanında tamamlayacak.
STAT: Özer Türk
HAKEMLER: Murat Kasap (xx), Ünal Doğru (xx), Yiğit Çam (xx)
KUŞADASISPOR: Necati (xxx) - Hayrullah (xxx), Sebahattin (x) (Dk. 46 Özcan x), Ömer Alp (xxx), Galip (xx), Semih (xx) (Dk. 68 Murat x), Mehmet (xx), Hasan (xxx) (Dk. 84 Bilal), Selahattin (x) (Dk. 46 Mustafa Çiçekli x), Mustafa Demirel (xxx) (Dk. 90 Orkun), Eren (xx)
HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN FK: Eren Yılmaz (x) - Fatih Kıran (x), Ramazan (xx), Eren Çinkılıç (x) (Dk. 66 Furkan x), Cuma (xx), Oğuzhan (xx), Ekrem (x), Ahmet (x) (Dk. 87 Ertan), Kaan (xx), Fatih Kızılay (xx), Hüseyin (x) (Dk. 65 İlhan x)
GOL: Dk. 70 Mustafa Demirel (Kuşadasıspor)
SARI KARTLAR: Sebahattin, Hasan, Mustafa Çiçekli (Kuşadasıspor) - Ekrem (Elazığ Karakoçan)