Kuşadasıspor-Bulvarspor maç sonucu: 1-1

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta ilk iki maçından 1 galibiyet ve 1 yenilgi alan Kuşadasıspor, sahasında Bulvarspor’la berabere kaldı: 1-1. Kuşadasıspor maçın 15’inci dakikasında Taha ile öne geçti: 1-1. Müsabakada dakikalar 45’i gösterdiğinde Hasan sahneye çıktı ve konuk takım beraberliği yakaladı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, iki taraf da hanesine 1’er puanı yazdırdı.

STAT: Özer Türk

HAKEMLER: Semih Kurt, Mücahit Şentürk, Alp Osman Karaosmanoğlu

KUŞADASISPOR: Necati - Hamit, Hasan, Atakan, Çağrı, Taha (Dk. 68 Süleyman), Murat (Dk. 82 Muhammet), Fatih (Dk. 68 Ali), Ferhat (Dk. 68 Aziz), Can, Emircan (Dk. 87 Emirhan)

BULVARSPOR: Osman - İlker Sinan, Oğuzhan, Hasan (Dk. 89 Furkan), Ulaş, Okan, Haktan, Mehmet Refik (Dk. 63 Miraç), Gökhan (Dk. 73 Görkem), Halil (Dk. 62 Ömer), Adem Arif (Dk. 63 Doğukan)

GOLLER: Dk. 15 Taha (Kuşadasıspor) - Dk. 45 Hasan (Bulvarspor)

SARI KARTLAR: Ferhat, Çağrı (Kuşadasıspor) - Halil, Gökhan (Bulvarspor)