Kuşadasıspor 2-2 Alanya Kestelspor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off potasında yer alan Kuşadasıspor, evinde zirve hesapları yapan Armoni Alanya Kestelspor'la son dakikada attığı golle 2-2 berabere kaldı. Kuşadasıspor maçın 45'inci dakikasında Ali ile golü buldu ve ilk devreyi 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Alanya Kestel 52'de Emre ile eşitliği yakaladı: 1-1. Müsabakanın 90'ıncı dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Emre takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 1-2. Maçın 90+11'inci dakikasında Kuşadasıspor Murat Çaydemir'in golüyle yenilgiden kurtuldu.

STAT: Özer Türk

HAKEMLER: Engin Atmaca, Selçuk Gökgöz, Melih Tan

KUŞADASISPOR: Salih - Türker, Özgür, Onur, Hamit, Galip (Dk. 62 Taha), Emirhan (Dk. 86 Murat Türkkan), Muhammet (Dk. 71 Hasan), Salih Emir (Dk. 46 Ferhat), Ali Öztürk (Dk. 62 Çağrı), Murat Çaydemir

ALANYA KESTELSPOR: Onur Behiç - Emre, Furkan Mehmet, Berkay, Alp, Buluthan (Dk. 60 Alihan), Yılmaz (Dk. 89 Murat Gürbüzerol), Ali Timurcioğlu, Batuhan (Dk. 90+7 Murat Şimşek), Muhammet Enes, Ahmet

GOLLER: Dk. 45 Ali Öztürk, 90+11 Murat Çaydemir (Kuşadasıspor), Dk. 52 ve Dk. 90 Emre (Alanya Kestelspor)

SARI KARTLAR: Hasan, Çağrı, Murat Çaydemir (Kuşadasıspor)