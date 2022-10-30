29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Kuşadası’nda da büyük bir coşku ve heyecanla kutlandı. Çocukların, bayram coşkusunu eğlenerek ve spor yaparak yaşaması amacıyla Kuşadası Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen “Cumhuriyet Çocukları Spor Şenliği” miniklere unutulmaz bir gün yaşattı. Mini tenis, mini voleybol, basketbol , atletizm, okçuluk, masa tenisi, futbol ve mini golf gibi 10 farklı spor istasyonunda çocuklar hem eğlendi hem de spor yaptı. Özellikle çocuklar için tasarlanan atletizm pisti ve ekipmanı büyük ilgi gördü.