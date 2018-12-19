Talas Belediyesi'nin katkıları ve desteğiyle Kuruköprü Mahallesi'nde bir futbol turnuvası düzenleniyor. Bu turnuvaya Kuruköprüspor, Sosun Birlikspor, Elbaşıspor, Esen Çömlekçi, Alabeylispor, Kamberspor ve Çevlikspor takımları katıldı. İlk iki haftası sona eren turnuvada oldukça çekişmeli müsabakalar oynandı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da turnuvada ilk maçın başlama vuruşunu yaptı. Mahallelilerin kaynaşması, birlik ve beraberlik duygusu içerisinde hareket etmesi için böyle bir turnuva düzenlenirken, maçların da sıcak ve samimi bir ortamda geçmesi de dikkatlerden kaçmıyor.

Kuruköprüspor Başkanı Yavuz İncedayı," Bizim amacımız tüm köylerdeki gençlerimizin birlik ve beraberlik içerisinde kaynaşmasını sağlamaktır. Sosyal bir aktivite olarak futbolun güzelliğini ve birleştiriciliğini kullanarak eğlenceli ve cazip hale getirmektir" dedi.

Sosun Birlikspor yine iddialı

Katıldığı birçok turnuvada oynadığı futbol ve disiplini ile başarı sağlayan ve bu sezon da köy takımları arasında bir ilki gerçekleştirip dernekleşerek İkinci Amatör Küme'de mücadele edecek olan Sosun Birlikspor, bu turnuvada da oldukça iddialı. İlk iki maçını kazanan takım, bu müsabakalarda 10 gol atıp, 5 gol yedi. 6 puanla averajla ikinci sırada bulunan Sosun, şampiyonluk hedefliyor.