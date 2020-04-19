Kuru incirin faydaları nelerdir? Kuru incir kaç kalori?

İncir, taze ve kurutulmuş olarak tüketilebilen faydalı bir besin maddesidir. İncir, kendi mevsimi dışında yaş olarak da bulunamadığı için genelde kuru halde tüketilmektedir. Bu besin tek başına tüketilebildiği gibi; mısır gevrekleri ve tatlılara da ilave edilebilmektedir.

Kuru incir besin değerleri

Kuru incir içerisinde yüksek miktarda mineral ve vitamin bulunmaktadır. Buna göre incir içerisinde A ve C grubu vitaminler yer almaktadır. Bu vitaminler yetişkin bir insanın günlük vitamin ihtiyacının yaklaşık %2'sini karşılamaktadır. Kuru incir, kolesterol ile savaşanlar için de oldukça iyi bir besin seçeneğidir. Çünkü kurutulmuş incirde hiç kolesterol bulunmamaktadır.

Ayrıca, incir; potasyum, kalsiyum, magnezyum, folik asit ve lif yönünden de oldukça zengin bir meyvedir. Bunların yanı sıra kuru incir içerisinde; karbonhidrat, protein ve yağ da bulunmaktadır.

Kuru incirin 100 gramında yaklaşık 250 kalori bulunmaktadır. Ortalama bir kuru incir 20 gram ağırlığında ve 50 kalori değerindedir. Bu kapsamda kuru incir, bir gün içerisinde tüketilen besin maddelerinin çoğundan daha az kalori içermektedir.

100 gram kuru incirin içinde yaklaşık 63 gram karbonhidrat bulunmaktadır. Bu değer bir insan için günlük gerekli karbonhidrat değerinin %21'ini karşılamaktadır. Aynı gramdaki kuru incirde 3.3 gram protein ve yaklaşık 1 gram da yağ bulunmaktadır. Kuru incir, yağ bakımından oldukça düşük bir değere sahip olduğu için diyet listelerinde ara öğün olarak önerilmektedir.

Kuru incir lif bakımından zengin bir yiyecektir. Bu sebeple uzun süre tok kalınmasına da yardımcı olmaktadır. Kuru incirin içeriğindeki potasyum sayesinde incir tüketen kişinin kemik sağlığı desteklenmektedir. Kuru incirin faydaları bunlarla sınırlı kalmamaktadır. Besin içeriğindeki, müsilaj maddesi bağışıklık sistemini güçlendirmekte, antioksidanlar sayesinde de kalp ve damar hastalıklarının olum riski azaltılmaktadır.

Kuru incir, sindirim sistemi üzerinde de doğrudan etkili olmaktadır. İncirin içeriğindeki; beta-karoten, benzaldehit, flavonoide ve fisin bileşimleri vücutta sindirim enzimi olarak görev almaktadır.

Kuru incir tatlısı

Kuru incir tatlısı hem yapımının kolaylığı hem de kalori bakımından düşük olmasıyla oldukça sevilen bir tatlıdır. Bu kapsamda, kuru incir tatlısının 4 kişilik porsiyonu 20 dakika kadar kısa bir sürede yapılabilmektedir. Tatlı için gerekli malzemeler ise; 1 su bardağı süt, 10 adet kuru incir, ceviz içi ve isteğe uygun toz şekerdir.

Tatlıya suda beklemiş kuru incir içerisine dövülmüş ceviz konularak başlanmaktadır. Borcama dizilen incirin üstüne süt ve şeker ilave edildikten sonra fırınlanmaktadır. İncir tatlısı, önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika ya da yarım saat içerisinde hazır olmaktadır. Fırın sıcaklığının ise 180 derece olması gerekmektedir.

Kuru incirin fiyatı

Kuru incir marketlerde ambalajlı olarak, pazarlarda ise açık bir şekilde satılan bir meyvedir. Kuru incir almak isteyenler için İnternet'teki sanal marketlere sipariş verme imkanı da bulunmaktadır. Buna göre ortalama 20-30 Türk Lirası ödeyerek 1 kilogram kuru incir satın alınabilmektedir.