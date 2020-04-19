Baklagiller familyasından olan kuru fasulye, Türklerin milli yemeklerinden biridir. Besleyici ve sağlıklı özelliklerinden dolayı çok fazla tercih edilmektedir. Kuru fasulyenin yanında soğan ve cacık tüketimi de son derece fazladır. Türkiye'de kuru fasulye yemek bir gelenek ve kültürdür. Kuru fasulyenin pilavsız bir şekilde tüketilmesinin önerilmesinin sebebi, daha sağlıklı olmasıdır.

Kuru fasulye besin değerleri

Günlük protein ihtiyacının önemli bir kısmını içeren kuru fasulye, içeriğinde bulunan omega-3 sayesinde vücudun enerji üretimine katkıda bulunmaktadır. B grubu vitaminlerinin hepsini içermekte, aynı zamanda potasyum ve demir yönünden zengindir. Kuru fasulyenin ekonomik fiyatlardan satılmasından dolayı protein ihtiyacının karşılanması için iyi bir alternatiftir.

Kuru fasulye kaç kalori?

Bir tabak kuru fasulye, yaklaşık olarak 350-400 kaloridir. Diyet yapanlar gönül rahatlığı ile kuru fasulye tüketebilmektedir. Acıkmayı önlemesi ve tok tutmasından dolayı diyet listelerinde yer almaktadır. Kuru fasulyenin yanında pilav olması kalori miktarını yükselttiğinden, pilavsız bir şekilde tüketilmek daha faydalıdır. Doyurucu bir lezzet tüketmek için kuru fasulye tercih etmek, doğru bir seçim olacaktır.

Kuru fasulye pişirirken nelere dikkat etmeli?

Kuru fasulyenin cins ve kaliteli olması, daha lezzetli olmasını sağlamaktadır. Pişirilecek olan fasulye, mutlaka bir gece boyunca su içerisinde bekletilmelidir. Kuru fasulyeye eklenecek olan soğanlar ince bir şekilde doğranmalı ve pembeleşinceye kadar kavrulmalıdır. Kuru fasulyenin yavaş pişen bir yemek olduğu unutulmamalı, sabırlı olunmalıdır.

Kuru fasulyenin faydaları nelerdir?

Ekonomik olması, doyuruculuğu ve enerji vermesi ile bilinen kuru fasulye, kırmızı et tüketmeyen vejeteryanların protein ihtiyacını en iyi şekilde karşılamaktadır. Karaciğer yetmezliğinden idrar tutukluğuna kadar birçok hastalığa iyi gelmektedir. İçerisinde lif bulunduğundan kötü kolesterolün düşmesini sağlamaktadır. Kalp ve damar tıkanıklığına karşı koruyucu bir görev üstlenmesinden dolayı kalp hastaları gönül rahatlığı ile tüketilebilmektedir.

Kuru fasulyenin zararı var mıdır?

Kuru fasulyenin aşırı tüketimi birkaç rahatsızlığa neden olmaktadır. Şişkinlik ve hazımsızlık hissine yakalanılmak istenmiyorsa, kuru fasulye gereğinden fazla tüketilmemelidir. Genelde haşlayarak tüketilen kuru fasulye çiğ tüketilirse, zehirlenmeye yol açabilmektedir. Gaz problemi yaşayanlar, kuru fasulyenin aşırı tüketiminden uzak durmalıdır.

Kuru fasulye nasıl saklanır?

Uygun koşulların sağlanması durumunda, kuru fasulye uzun yıllar saklanabilmektedir. Kuru fasulyenin ilk alındığı günün kalitesini ve lezzetini koruyabilmesi için saklama koşulları yerine getirilmelidir. Pamuktan yapılmış bez torbalarda saklanması, rutubet ve böceklenmeye karşı korumaktadır. Eğer fasulye erzak dolabına konulacaksa, erzak dolabının serinliğinden emin olunmalıdır.

Kuru fasulyenin içerisinde bozuk veya kırık taneler varsa ayıklanmalıdır. Güneş ışığına maruz bırakılmadan saklanması önemlidir. Olası böceklenme ihtimali de düşünülmeli ve saklama kabının içerisine kaya tuzu eklenmelidir.

Tuzun ortamdaki nemi emmesinden dolayı böceklenme ve küflenme meydana gelmemektedir. Haşlanarak buzdolabına konulan kuru fasulyeyi, tek seferde tüketmek gerekmektedir. Kuru fasulye herhangi bir yabancı madde içermiyorsa, uzun süre uygun koşullarda muhafaza etmek mümkündür.