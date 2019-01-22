Kurtuluş Kadıköy’de

Galibiyete hasret kalan Fenerbahçe için önünde iyi bir fırsat var. Sarı-Lacivertlilerligde oynadığı 4 maçın 3’üne taraftarı önünde çıkacak.

22 Ocak 2019, Salı 06:19
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Kurtuluş Kadıköy’de

Sarı-Lacivertliler, bir kez daha öne geçtiği maçta sonunu getiremedi. Bursa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe’nin ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Alt sıralardan kurtulmak için bir an önce kazanma serisi yakalaması gereken Ersun Yanal ve öğrencilerinin önünde iyi bir fırsat var. Sarı-Lacivertliler, ligde Yeni Malatya ve Göztepe ile peş peşe oynayacağı 2 maça da Ülker Stadı’nda, taraftarı önünde çıkacak.

İlk yarıda kötüydü

Ardından Kayseri deplasmanına gidecek olan Kanarya, Konyaspor ile yine Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertliler sezonun ilk yarısında evinde oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi almıştı. Fenerbahçe eğer fikstürdeki iç saha avantajını iyi bir şekilde kullanamazsa, alt sıralara takılı kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

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