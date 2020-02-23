Kurtarıcı Alexander Sörloth

Alexander Sörloth bildiğiniz gibi... Ligde attığı gollerle krallık yarışında zirvede yer alan Norveçli yıldız, büyük maçlarda da takımını sırtlamaya devam ediyor. Bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında ağları sarsan 24 yaşındaki futbolcu dün yine Siyah-Beyazlılar’ı boş geçmedi. Henüz 5. dakika bireysel yeteneği ile Fırtına’yı öne geçiren yıldız oyuncu, 90+1’de de attığı golle takımını ipten aldı. Başarılı oyuncu iki golüyle Trabzonspor’a şampiyonluk yolunda çok önemli bir puan kazandırdı.

Cardozo’yu geride bıraktı

Gol sayısını 19’a çıkaran yıldız oyuncu, Trabzonspor formasıyla ligde bir sezonda en çok gol atan ikinci yabancı oyuncu oldu. 17 gollü Oscar Cardozo’yu da geride bırakan Kuzey’in Kralı, 95-96 sezonunda 25 kez ağları sarsan Şota Arveladze’nin hemen ardında yer alıyor. Öte yandan Karadeniz devinde Sörloth uğuru da devam etti. Trabzonspor, yıldız oyuncunun gol attığı 15 maçı da kaybetmedi. Fırtına, söz konusu maçlarda 10 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.