Kurtarıcı Adem Büyük!

Spor Toto Süper Lig’de 3. hafta mücadelesinde dün akşam Kayserispor’a konuk olan Galatasaray, zorlu rakibi karşısından 3 puanla ayrılmayı başardı. Oyunun ilk yarısını Pedro Henrique’nin golüyle 1-0 geride kapatan Aslan, 66’da Younes Belhanda’nın penaltıdan attığı golle maça dengeyi getirdi. Bu sayının ardından ev sahibi ekipte kırmızı kart gören oyuncu sayısının 2’ye çıkmasının ardından rakip kaleye daha da yüklenen Aslan, 87’de Ryan Babel’le skoru 2-1’e getirdi.

Doğum gününde attı

Şık bir golle takımı öne geçiren Hollandalı futbolcunun sevinci kısa sürdü. Oyunun 90+1’inci dakikasında Umut Bulut, rakip fileleri havalandırıp mücadelede dengeyi sağladı. 8 dakikayı aşan uzatma dakikalarının ardından son sözü 99. dakikada Adem Büyük söyledi. Cim Bom’un yeni transferi, attığı kritik golle Galatasaray’ı Süper Lig’de 2019-20 sezonunda ilk galibiyetiyle tanıştırdı. Dün doğum günü olan ve 32. yaşına giren Adem, kendisi için bu özel günü dünkü performansıyla daha da anlamlı hale getirdi.