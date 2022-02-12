Kurt Zouma olayı büyüyor!

İngiltere Premier Ligi'nde West Ham United forması giyen Kurt Zouma'nın geçtiğimiz günlerde evindeki kediye şiddet uygulaması ve bu görüntülerin de sosyal medyaya düşmesi sonrası işler karışmıştı. Zouma'nın hareketi sonrası hayvan hakları dernekleri harekete geçmiş, kamuoyunda Fransız stoper büyük tepkiyle karşılaşmıştı. İki kedisi elinden alınan, Adidas'la olan sponsorluk anlaşması iptal edilen Zouma, kulübünde de isyana sebep oldu.

Antonio'nun bile 100 bin Pound...

Daily Mail Gazetesi'nin haberine göre West Ham, oyuncusuna iki haftalık maaşına denk gelen 250 bin Pound ceza kesince, sezon başında yaklaşık 33 milyon Pound'a Chelsea'den alınan Zouma'nın, bir anda takımın en çok para kazanan oyuncusu olduğu ortaya çıktı. İngiliz ekibinin yıldızlarından Michail Antonio'nun yeni sözleşmesindeki haftalığı 100 bin Pound olurken, bunun da altında kazanan Declan Rice ve Tomas Soucek gibi ilk 11'in kilit isimlerinin duruma tepki gösterdiği öğrenildi. Oyuncuların bazılarının, yönetimin kapısını çalarak zam talebinde bulundukları iddia edildi.