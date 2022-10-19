Kürsüde Türk bayraklı mesaj! Özür dilediler...

14-23 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ilginç enstantane yaşandı.

Şampiyonada 21 yaş altı klasmanda mücadele eden milli sporcumuz Derya Ceren Çağlayan, 'Dünya Şampiyonu' unvanını aldı.





AY-YILDIZLI BAYRAĞIMIZI ÖNE ÇIKARDI

Madalyasını almak için podyuma çıkan sporcumuzdan önce, 2'nci ve 3'üncü olan Kazak sporcuların kendi ülkelerinin bayrağı ile sahneye çıkması ve bayraklarını açmalarına, milli sporcumuzdan yanıt gecikmedi.

Derya Ceren Çağlayan, Türk bayrağını kapamaya çalışan Kazak sporcuların davranışlarını engelledi, ay-yıldızlı bayrağımızı öne çıkardı.

KAZAKİSTAN ÖZÜR DİLEDİ

Kazakistan Bilek Güreşi Milli Takımı Teknik Direktörü Marat Asainov yaşananlardan dolayı özür diledi. Asainov, "Bu konuyu koçlarla ve kızlarla zaten tartıştık. Bu, elbette bir daha olmayacak. Bu olaydan dolayı herkesten ve tabii ki dünyanın dört bir yanındaki sporseverlerden özür dileriz" ifadelerini kullandı. (Skorer)