Küresel oyun pazarı bu yıl 188 milyar dolara gerileyebilir

Küresel Oyun Pazarı Pandemi şartlarında hızla yükselmiş, yapılan yatırımlar da aynı şekilde hızlanmıştı. Ancak kısıtlamaların kaldırılması ve normale dönüşle oyun sektörünün de vites düşüreceği belirtiliyor. 2021 yılında 191 milyar dolara ulaşan pazarın, bu yıl 188 milyar dolara gerileyebileceğine; sektörün, dünyanın ilk 10 oyun pazarından biri olan Rusya da da savaş nedeniyle önemli bir küçülme yaşayacağına dikkat çekiliyor.

Ampere Analysis’e göre küresel ekonomik konjonktür de oyun pazarı için pozitif bir tablo çizmiyor. Enflasyonun etkilerinden ve resesyon beklentilerinden oyun sektörünün ayrı değerlendirilemeyeceği; yaşam maliyetlerindeki değişimin sektörü de etkileyeceği ifade ediliyor. Bugüne kadar oyun sektörü resesyon göstergesi olarak takip edilse de rapor bu anlayışın aslında gerçeği yansıtmadığına dikkat çekiyor. Gelişen pazarlardaki talebin artışıyla 2021’de görülen yükselişe benzer bir dönemin 2023’te tekrar görülebileceğinin altı çiziliyor.

RUSYA DÜŞÜŞTE

Geçtiğimiz yıl sektörün en büyük 10 pazarından biri olan Rusya’da savaşın etkileriyle oyun harcamalarının düşüşe geçmesine, neredeyse kaçınılmaz olarak bakılıyor. Ampere’a göre, Rusya pazarı 2022 yılında 10. sıradan 14. sıraya gerileyebilir ve bu gerileme geçen yılla kıyaslandığında 1.2 milyar dolarlık kayba neden olabilir. Rusya pazarında belirsizlik sürerken, birçok oyun şirketinin Rusya’daki faaliyetlerini askıya almasıyla bu dönüşün kısa sürede yaşanması beklenmiyor. Oyun sektörü için bir başka zorluk da tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar. Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir de geçen yıllarda yaşanan çip krizi ve özellikle konsollardaki tedarik problemleri nedeniyle, PC’de üst kalite olarak tabir edilen AAA oyunların çıkışının ertelenmesi ya da geç çıkışının görülebileceğini belirtiyor. Mobil oyun sektörünün de mevcut görünümden olumsuz etkilenerek bu yıl yüzde 1.3’lük bir düşüş yaşayacağı; PC oyunlarındaki düşüşünse yüzde 3’ü bulacağı ifade ediliyor.

TÜRKİYE’DE HENÜZ DÜŞÜŞ YOK

Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir, küresel enflasyon, piyasalardaki durgunluk ve savaş nedeniyle sektörde gerileme beklediklerini ifade ederek, şunları söyledi: “Türkiye’de böylesine bir gerilemenin henüz bir işareti yok, 2021’deki gibi yıl sonunda bir hızlanma yaşanabilir. Yılın ilk yarısında Türk oyun girişimleri 333 milyon Dolar yatırım aldı. Şu haliyle bile 2021’i geçmiş durumdayız. Yeni mobil stüdyoları kuruluyor ve kurulmaya devam edecek ki bu da yeni yatırım demek. Türkiye’deki oyun oynama alışkanlığımız azalmıyor. En büyük sorunumuz enflasyon ve dolar/TL paritesi. 2023’te olumlu gidişatın yeniden devam edeceğini kesinlikle söyleyebilirim.”

Hürriyet