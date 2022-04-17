Kürekte şampiyon Fenerbahçe oldu

15-17 Nisan tarihlerinde Sakarya’nın Kırkpınar ilçesindeki Sakarya-Sapanca-Kırkpınar Kürek Tesislerinde gerçekleştirilen yarışlar, Fenerbahçe ve Galatasaray ’ın kıyasıya mücadelesi ile geçildi. Kadınlar kategorisinde 550 puan ve Erkekler kategorisinde 908 puan ile genel sıralamada rakiplerini geride bırakan Fenerbahçe, her iki kategoride de şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Galatasaray kadınlarda 188 puan ve erkeklerde 666 puanla ikinci sırada yer alırken, İzmir Sümerspor Kürek takımı ise kadınlarda 8 puanla üçüncü sırada yer aldı. Fenerbahçeli kürek sporcularına şampiyonluk kupası Türkiye Federasyon Başkanı Erhan Ertürk tarafından verildi.

15 Nisan’da eleme yarışlarıyla başlayan, 16-17 Nisan’da ise 15 farklı kategoride 25 kulüp ve 500’den fazla sporcu şampiyonluk kupası için kürek çektiği yarışlara Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda, Akademi Türkiye Şampiyonası ve Deniz Küreği Ulusal Egemenlik Kupası yarışları da eşzamanlı olarak gerçekleştirildi. Yarışlarda suya inen sporcular Erkekler, kadınlar, master erkek-kadın, master mix, 23 yaş altı erkek-kadın, akademi erkek-kadın-master, deniz küreği kadın-erkek-master-mix, hafif kilo erkek-kadın kategorilerinde kürek çekti.

SPORSEVERLER EN KALABALIK KÜREK YARIŞINA TANIK OLDU.

Yarışlara yoğun ilgi gösteren ve Sapanca Gölü sahil şeridini dolduran sporseverler, 2 bin metrelik parkur boyunca kürek çeken sporculara destek oldu. Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen canlı yayınlar ve markaların sahil şeridinde açılan stantlar ile şenlik havasında geçilen yarışlar, sporseverlerin beğenisini topladı.

ERHAN ERTÜRK: “ADINA YAKIŞIR BİR MÜCADELE”

Kazanan sporcu ve takımlara ödüllerini; Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Sanmar Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven, Sanmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gürün ile Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri takdim etti. Yarışlardan sonra Anadolu Ajansı’na açıklamalarda bulunan Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, müsabakaların çok güzel bir havada geçtiğini belirterek, kürek sporu sevenlerin gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Organizasyonda hem deniz küreği hem akademi hem de olimpik branşlarda kıyasıya mücadeleler yapıldığını aktaran Ertürk, "Türkiye Şampiyonası adına yakışır şekilde yarışlar gerçekleşti. Bakanlığımıza, ana sponsorumuz Sanmar Denizcilik'e, il ve ilçe belediyelerimize de teşekkür ediyoruz. Bu parkurda mücadele eden tüm sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum." dedi. Ertürk, ilk kez bir ana sponsorla Türkiye Şampiyonası'na girdiklerini aktararak "Bu değişen vizyonumuzun ilk adımlarındandı. Bununla ilgili birçok yenilik yapmaya çalışıyoruz. Sürekli aktif bir şekilde yayındayız. İlk kez Youtube kanalından yarışlarımız canlı şekilde yayınlıyoruz. Kürek sporunun çehresini değiştirecek pek çok adımı da atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kürek Federasyonu resmî sitesinden yayınlanan yarışların genel sonuçları ise şu şekilde yer aldı:

GENEL SONUÇLAR

SANMAR DENİZCİLİK BÜYÜKLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI SONUÇLARI

KADINLAR

1. FENERBAHÇE 550 PUAN

2. GALATASARAY 188 PUAN

3. İZMİT SÜMERSPOR KÜREK 8 PUAN

ERKEKLER

1. FENERBAHÇE 908 PUAN

2. GALATASARAY 666 PUAN

AKADEMİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI SONUÇLARI

AKADEMİ KADINLAR

1. KADİRHAS ÜNİVERSİTESİ 210 PUAN

2. KOÇ ÜNİVERSİTESİ 139 PUAN

3. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 109 PUAN

4. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 38 PUAN

AKADEMİ ERKEKLER

1. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 270 PUAN

2. KADİRHAS ÜNİVERSİTESİ 38 PUAN

3. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 29 PUAN

4. KOÇ ÜNİVERSİTESİ 7 PUAN

5. TSK SPOR GÜCÜ 6 PUAN

DENİZ KÜREĞİ ULUSAL EGEMENLİK KUPASI SONUÇLARI

KADINLAR

1. VİRA DENİZCİLER 168 PUAN

2. ALTINBOYNUZ 156 PUAN

3. İZMİT SÜMERSPOR 135 PUAN

4. İSTANBUL KÜREK 100 PUAN

5. FETHİYE BELEDİYE 100 PUAN

6. İSTANBUL DALYAN SU SPORLARI 70 PUAN

7. İDEALTEPE AMATÖR BALIKÇILAR 5 PUAN

ERKEKLER

1. İSTANBUL KÜREK 350 PUAN

2. İZMİT SÜMERSPOR KÜREK 203 PUAN

3. İDEALTEPE AMATÖR BALIKÇILAR 175 PUAN

4. SAKARYA KÜREK VE KANO 70 PUAN

5. İZNİK SPOR 20 PUAN

6. KOMODOR SPOR 10 PUAN

Kaynak: www.tkf.gov.tr