Kürek Milli Takımı’ndan bir altın, bir bronz

3-4 Eylül’de Belçika/Hazewinkel’de gerçekleştirilen U23 Avrupa Şampiyonası’na Kürek Milli Takımı, U23 Kadınlar Hafif Kilo Tek Çifte’de Elis Özbay ve U23 Erkeklerde Hafif Kilo İki Çifte’de Enes Gök ve Şefik Çakmak ikilisi ile katıldı. Şampiyonada Elis Özbay, 7:52,81’lik dereceyle birinci sırada yer alarak Avrupa Şampiyonu oldu. Bu başarıyla Kürek Milli Takımı tarihinde ilk kez 2 yıl üst üste Avrupa Şampiyonu olmuş oldu.

Enes Gök ve Şefik Çakmak’tan oluşan Hafif Kilo İki Çifte ekibi ise 06:36,56’lık dereceyle Avrupa üçüncüsü olarak Bronz Madalya’ya ulaştı. Kıyasıya geçen yarışta Hafif Kilo İki Çifte ekibimiz ile lider Belçika ile arasında 1,23, ikinci sıradaki ekip Macaristan ile 0,27 saniyelik bir fark olması dikkat çekti.

Erhan Ertürk: Her Yeni Başarı Bizleri Daha Da Güçlendiriyor

Yarışları yerinde takip eden Türkiye Kürek Federasyonu Erhan Ertürk, Avrupa Şampiyonluğunu değerlendirdi. Gelen başarılardan memnun olduğunu dile getiren Başkan Ertürk, bu başarıların olimpiyatlar için umut verdiğini söyledi. Başkan Ertürk: “Önce Dünya Şampiyonası, Sonra Avrupa Şampiyonası… U19’da, U23’de ve Büyüklerde gelen başarılar gitgide artıyor. Her yeni başarı bizleri daha da güçlendiriyor. Önümüzde uzun bir yol olsa da bu başarılar, olimpiyatlara doğru katlanarak artacak. U23 Avrupa Şampiyonu olan gözbebeğimiz Elis Özbay’ı ve Avrupa Üçüncüsü olan Enes Gök ve Şefik Çakmak’ı tebrik ederim.” dedi.