Kürek Milli Takımı Zagreb’te boy gösterecek

1984 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen Uluslararası Zagreb Yarışları (Croatia Open), 9-10 Nisan tarihlerinde Hırvatistan’ın Zagreb kentinde başlayacak. Türkiye Genç ve Yıldız Kürek Milli Takımları, Zagreb’teki ise yarışlarda 12 sporcu ile mücadele edecek.

Bu yıl 38. düzenlenen yarışlarda Türkiye Kürek Milli Takımı, toplam 12 sporcu ile genç ve yıldız kategorilerinde on dört farklı yarışa çıkacak. Kürek Milli Takımı Baş Antrenörü Nebojsa İlic ve Milli Takım Antrenörleri Tarık Saytan, Gökhan Dalgıç, Sühely Yılmaz ve Taner Demir’in öncülüğünde yarışlara katılacak sporcular ve yarışacakları kategoriler ise şu şekilde yer aldı.

YILDIZ KADINLAR

TEK ÇİFTE - Derensu Kutluata

İKİ ÇİFTE - Damla Sungunapa - Merve Yeşilmen

YILDIZ ERKEKLER

TEK ÇİFTE - Mehmet Emin Sarıoğlu

TEK ÇİFTE – Enes Akdaş

İKİ TEK - Yasin Şen - Eren Akbaş

İKİ ÇİFTE - Enes Akdaş - Mehmet Emin Sarıoğlu

GENÇ KADINLAR

TEK ÇİFTE - Derensu Kutluata

İKİ ÇİFTE - Damla Sungunapa - Merve Yeşilmen

GENÇ ERKEKLER

TEK ÇİFTE – Halil Kaan Köroğlu

TEK ÇİFTE – Ömer Faruk Şan

TEK ÇİFTE – Giray Yazçayır

İKİ TEK – Mert Can Çayır - Alper Şevket Eren

İKİ ÇİFTE - Halil Kaan Köroğlu - Ömer Faruk Şan

DÖRT TEK - Alper Şevket Eren - Mert Can Çayır - Eren Akbaş - Yasin Şen



