Kurduğu takımında forma giyemeyince 6 ayda 61 kilo verdi

Denizli’de yaşayan 35 yaşındaki Mehmet Ali Dağ, dengesiz ve yanlış beslenme neticesinde fazla kilo sahibi oldu. Aldığı kilolar bir hayli artması nedeniyle çok istediği futbolu bir türlü oynayamadı. Genç yaşında koşamayan ve istediklerini yapamayan kamu çalışanı Dağ, 2021 yılının Ekim ayında fazla kilolarından kurtulmak için spora başladı. Genç yaşında Demiryolgücü futbol takımının yönetiminde yer alan Dağ, takımında forma giyemediği için azimle spor yapmayı sürdürdü. 140 kilodan 79 kiloya kadar düşerek 6 ayda 61 kilo veren Dağ, azmi sayesinde şimdilerde forma giymeyi başardı.

“Bıkmadan usanmadan devam ettim”

Genç yaşında sağlık sorunlar yaşamaya başlamasıyla hedeflerini gerçekleştiremeyen Mehmet Ali Dağ, 6 ay gibi kısa sürede fazla kilolarından kurtulma kararı aldığını söyledi. Dağ her gün 25 ile 30 kilometre yol yürüdüğünü belirterek, “Vücudum koşmaya ve diğer sporlara çok elverişli değildi. 140 kilo olduğum için yürüyüş yaptım. Günlük 25 ile 30 kilometre arası yol yürüyorum. Bunu devamlı hale getirdim. Her gün yaptığım belli. Kendime hedefler koydum. İş yerinde öğle arasında veya iş çıkışında işe hep araç yerine yürümeyi tercih ettim. Bu şekilde kilo verdim. Beslenmeye dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten düzensiz beslenme tarzım olduğu için bu kiloları almıştım. Spor yaptıkça vücudumda bir iyileşme ve her gün daha iyiye gittiğini fark ettim. İlk günlerde çok zorlanıyordum. Yürürken 5 ile 10 kilometre yürüdüğüm zaman her yerim ağrıyordu. Gün geçtikçe bir ritim yakaladık. Bunun sayesinde 6 aya yakın 1 sürede bu kiloya ulaştım. İnsan azim ettikten sonra karar verdikten sonra yapamayacağı hiçbir şey yok. Düzenli sporla ve yediklerine dikkat ederek herkesin kilo verebileceğini düşünüyorum. Kilo almayı düşünmüyorum. Birinci hedefim bu kiloları korumak ve kilo almamak” dedi.

"Kardeşim de bundan 10 sene önce 120 kilodan 80 kiloya düşmüştü"

Fazla kilolarından dolayı koşamadığını anlatan Dağ, kendi sağlık sıkıntılarının kardeşininde yaşadığını ve bunun kendisine örnek aldığını anlattı. Azimle hedeflerine her gün daha da yaklaşan Dağ, halı sahada oynamaya devam edeçeğini belirterek, “140 kilodayken yapamadığım şeyleri de yapıyorum. Halı sahada oynamaya devam edeceğim. Bir de bana örnek olan kardeşimde bundan 10 sene önce 120 kilodan 80 kiloya düşmüştü. Onun da öyle bana benzer bir hikayesi var. Önümde bir örnekte olduğu için bu işi yapabileceğimi düşündüm” ifadelerini kullandı.

İHA