Kurduğu platformla spor aktivitelerini artırmayı hedefliyor

Veysel Kahveciler, projenin detayları hakkında açıklamalarda bulundu. Pandemi döneminde toplu olarak yapılan aktivitelerin yapılamamasının bu projeyi hayata geçirmede önemli bir etkisi olduğunu ifade eden Kahveciler, “Pandemiye rağmen toplu aktivitelerle insanları bir araya getirip spor yapmalarına vesile oluyoruz” şeklinde konuştu.

Sistemin işleyişiyle ilgili de bilgi veren genç girişimci Kahveciler, “Maç Yap adını verdiğimiz bu projede bireysel olarak futboldan başlayarak tüm spor dallarını sistemimize dahil etmeyi planlıyoruz. macyap.com.tr web portalı size, istediğiniz ve müsait olduğunuz anlarda sunduğu maçlara katılma şansı ve spor yapma imkânı sunuyor. Örneğin, evinizde otururken futbol oynamak istiyorsunuz hemen ilgili web portalına girerek size en yakın maçlardan birine katılıyor ve sizin gibi katılım sağlayan başka sporseverlerle aktivitenizi gerçekleştiriyorsunuz. Aynı aktiviteye tüm arkadaşlarınızı da sosyal medya linkleri üzerinden davet edip onların da katılımlarını sağlayabiliyorsunuz” diye konuştu.

FUTBOLLA BAŞLADI, FARKLI SPOR DALLARIYLA BÜYÜYECEK

Şimdilik futbol ile hizmet vermeye başlayacak platformun ilerleyen günlerde basketbol , voleybol, tenis ve talep gelen tüm spor dallarında kullanıcılara hizmet vereceğini vurgulayan Kahveciler kadınlara özel maçların da olduğunun müjdesini verdi.

Kahveci, “Futbol ile hizmet vermeye başlayan platformumuzda maçların birçoğuna kadın sporcuların katılabiliyor olması ve sadece kadınlara özel maçların da sistemde düzenli olarak yer alacak olması belki de bu platformu diğerlerinden ayıran en önemli detaylardan birisi” dedi.

Ayrıca projenin açık, kapsayıcı, sosyal bağları kuvvetlendiren ve spora katkı sunan bir proje olması dolayısıyla kısa zamanda büyük kitlelere ulaşacağını düşündüğünü, genç nüfusun çok sık yararlanacağı bu portalın, gençleri spora sevk ederken kötü alışkanlıklardan uzaklaştıracağını ve zamanla bireylere sağlıklı yaşam sunma konusunda katkı sağlayacağını umduğunu da ifade etti.