Azerbaycan temsilcisi Karabağ’ın teknik direktörü Kurban Kurbanov, İngiltere’nin Arsenal takımı ile oynayacakları maçta taraftarları memnun edecek oyun sergilemeye çalışacaklarını söyledi.

Kurbanov, UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda yarın Arsenal ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Dünyanın en güçlü takımlarından birine karşı mücadele edeceklerini söyleyen Kurbanov, "Çok ciddi hazırlanıyoruz. Yarın bizleri çok iyi bir oyun bekliyor. Çok dikkatli olmalıyız. Rakip takımın hızını kesmemiz lazım. Karşılaşmada taraftarlarımızı memnun edecek oyun sergilemeye çalışacağız." şeklinde konuştu.

Kurbanov, Arsenal gibi büyük kulüplerin Azerbaycan’a gelmesinin hem kulüplerine hem de ülke futboluna büyük tecrübe kazandıracağını, futbolun daha da sevilmesinde etkili olacağını kaydetti.

Arsenal’ın Ermeni asıllı futbolcusu Henrikh Mkhitaryan’ın Bakü’ye gelmemesini de değerlendiren Kurbanov, "Böyle bir durumun olmasını istemezdik. Fakat savaşta akrabalarını kaybeden insanlar ona tepki gösterebilirdi. Oyun açısından değil fakat bu gibi konular açısından gelmemesi daha isabetli oldu." ifadelerini kullandı.

Toplantıda bulunan Karabağ’ın oyuncusu Maksim Medvedev de, "İlginç bir oyun bizi bekliyor. Gücümüzü deneyeceğiz. En iyi oyunumuzu sergilemek için çalışacağız." dedi.

Karabağ - Arsenal karşılaşması yarın TSİ 19.55’te Bakü Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

AA