Kurban bayramı yasak var mı?

Pandemi sürecinde uygulanan bazı kısıtlamaların önümüzdeki kurban bayramında da uygulanıp uygulanmayacağı büyük merak konusuydu, Tatil planları ve seyahat organizasyonları ile ilgili kararlar almak isteyen vatandaşlar, bilim kurulu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek resmi duyuruları bekliyordu. Bayra tarihlerinin yaklaşması ile birlikte dedikoduların artması üzerine şu sorular da yanıt aranır hale gelmişti: Kurban başramı yasak prosedürü nedir? Kurban bayramında sokacağa çıkma yasağı var mı? Kurban bayramı ne zaman, yasak olacak mı? Tüm bu sorular Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı son dakika açıklaması ile yanıt bulmuş oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merak edilen soruya çok net bir yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan olası bir kısıtlama ile ilgili olarak, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor. Şu anda gündemimizde böyle bir durum yok" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili açıklamasında şöyle konuştu: 'Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor. Ama değerlendirmesini tabi Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı. O gün kurbanlar kesilecek, herkes özellikle de birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Şu anda gündemimizde böyle bir durum yok.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması, "Vaka sayılarında olumsuz bir gidişat olmadığı sürece, kurban bayramında herhangi bir kısıtlama ya da yasak olmayacak" şeklinde yorumlandı.

Kurban bayramı ne zaman?

Müslüman aleminin bir araya gelmesini sağlayan bayramlardan olan Kurban bayramı önceki bir kaç yılda olduğu gibi yine yaz ayları tatil dönemine denk gelecek. Ancak tatile çıkmak isteyenler 4 günlük bayramın iki gününün hafta sonuna gelmesini handikap olarak görüyor. Tam tarihten emin olmayanlar, 'kurban bayramı ne zaman, kurban bayramı tarihleri nedir' gibi aramalarla kafalarındaki sorulara yanıt bulmaya çalışıyor.

Kurban bayramı kaç gün?

Kurban bayramı arefesi 30 Temmuz perşembe günü olacak. 31 Temmus Cuma, 1 Ağustos Cumartesi, 2 Ağustos pazar ve 3 Ağustos pazartesi kurban bayramı kutlanacak. Bayram ile ilgili plan yapanlar, böylece ikisi hafta sonuna denk gelen 4.5 günlük bir planlama yapabilecek. Kurban bayramı haftasında tatile çıkmak isteyenler ise yıllık izinleri ile kurban bayramı günlerini birbirine bağlayarak, tatilini uzatma imkanı bulacak.