Kurban Bayramı ne zaman? Kurban bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Kurban Bayramında kesilecek olan kurbanlar ihtiyaç sahipleri ve yakın akraba ile paylaştırılıp herkesin bayram çoşkusuna yaşaması sağlanacak. Birlik beraberlik duygularının arttığı bayram günlerinde yapılacak olan akraba komşu ziyaretleri de bayram ritüelleri arasında yer alıyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? İşte detaylar...

Kurban Bayramı ne zaman?

Arefe Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün 14 Ağustos 2019 Çarşamba

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağı kesinleşmişti. Ramazan Bayramı dolayısıyla bütün kamu çalışanlarının 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayıldıkları bildirilmişti.

Ramazan Bayramı tatili 4 Haziran Salı günü başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanların Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü açıklandı.

Özel sektör çalışanları ise dilerlerse, şayet hafta sonu çalışma zorunlulukları yoksa- 3 Haziran Pazartesi günü (yarım gün) ve 7 Haziran Cuma günü köprü izin alarak tatillerini 9 güne çıkarılmasına imkan sağladı.

10 BİN EK OTOBÜS SEFERİ

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala tatil bölgelerine ya da memleketlerine gidecekler otobüs bileti bulmakta zorlanıyor.

Otobüs biletlerinin neredeyse tamamının tükenmesi üzerine 10 bin ek sefer konuldu.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, "Tatil süresince günlük 800-850 bin yolcuya hizmet vereceğiz. Tatil süresince 10 bin ek seferle 450 bin yolcu daha taşınmasını hedefliyoruz" dedi.