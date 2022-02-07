Kura çekiminde Fenerbahçe - Galatasaray eşleşmesi!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı, TBF yetkilileri ve Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nda mücadele edecek takımların temsilcileri kura çekiminde yer aldı.

Kura çekimi öncesi TBF Kadın Ligleri Direktörü Murat Tümer, takımlara başarılar diledi. TBF Başkan Vekili Ömer Onan ise kupanın geçen sene Covid-19 sebebiyle düzenlenemediğini belirterek, "Türkiye Kupası basketbolseverlerin ilgi gösterdiği bir organizasyon. En formda 8 takım kupada yer alacak. Sürprizlere açık bir turnuva olacak. Herkesin keyif alacağı bir organizasyon olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

22-23 Mart 2022 tarihlerinde Mersin'de oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından 24 Mart 2022'de yarı final karşılaşmaları oynanacak. Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nda final karşılaşmasının tarihi ise 26 Mart 2022 Cumartesi olacak.

Gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda oluşan eşleşmeler şu şekilde:

Fenerbahçe Safiport - Galatasaray

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Hatayspor

OGM Ormanspor - Botaş

Nesibe Aydın - Bursa Büyükşehir Belediyespor