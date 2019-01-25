Kupanın kralı Abdülkadir Parmak

Trabzonspor’un genç on numarası Abdülkadir Parmak, gol krallığında zirveye yerleşti.

25 Ocak 2019, Cuma 08:54
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Kupanın kralı Abdülkadir Parmak

Türkiye Kupası’nda önceki gün gerçekleşen Balıkesirspor mücadelesinde rakip fileleri 2 kez havalandırmayı başaran Trabzonspor’un genç on numarası Abdülkadir Parmak, gol krallığında zirveye yerleşti. Alanyaspor forması ile 3 gol kaydeden Lucas Villafanez’i geride bırakan 24 yaşındaki futbolcu, 4 maçta 4 gole ulaştı. Abdülkadir’in, sergilediği bu performansın ardından teknik direktör Ünal Karaman tarafından özel olarak tebrik edildiği öğrenildi.

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