Kupaların efendisi Fatih Terim!

Kupayla bitirdi, kupayla başladı... Galatasaray dün Ankara Eryaman Stadı’nda Akhisar ile oynadığı Süper Kupa mücadelesini kazanırken, geçen sezondan bu yana 3. kupasını havaya kaldırdı. Süper Lig takımları seviyesinde Türkiye’deki tüm kupaları müzesine götürmeyi başaran Cim Bom, taraftarlarının yüzünü bir kez daha güldürdü.

6. kez kazandılar

Teknik direktör Fatih Terim ise kupa koleksiyonuna bir yenisini ekledi, rekorunu iyice geliştirdi. Geçen sezondan kalan cezası nedeniyle karşılaşmayı locadan takip eden Fatih hoca, dün Galatasaray’daki 20. kupasını kazanmış oldu. Öte yandan Sarı-Kırmızılılar, 2006’dan bu yana oynanan Süper Kupa’yı en fazla kazanan ekip durumunda. Cim Bom, toplamda 6. kez bu kulvarda hedefe ulaştı.

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