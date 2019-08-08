Kupaların efendisi Fatih Terim!
Galatasaray Türkiye’de kupa bırakmadı! Geçen sezon iki kulvarda da mutlu sona ulaşıp Süper Lig ve Türkiye Kupası’nı havaya kaldıran Sarı-Kırmızılılar, yeni sezona da kaldığı yerden başladı. Bir büyük onur da Fatih Terim yaşadı... Cim Bom’un yaşayan efsanesi, dünkü Süper Kupa zaferi ile birlikte Galatasaray’ın başındaki 20. kupasını kazandı. Neden İmparator olduğunu bir kez daha kanıtladı.
Kupayla bitirdi, kupayla başladı... Galatasaray dün Ankara Eryaman Stadı’nda Akhisar ile oynadığı Süper Kupa mücadelesini kazanırken, geçen sezondan bu yana 3. kupasını havaya kaldırdı. Süper Lig takımları seviyesinde Türkiye’deki tüm kupaları müzesine götürmeyi başaran Cim Bom, taraftarlarının yüzünü bir kez daha güldürdü.
6. kez kazandılar
Teknik direktör Fatih Terim ise kupa koleksiyonuna bir yenisini ekledi, rekorunu iyice geliştirdi. Geçen sezondan kalan cezası nedeniyle karşılaşmayı locadan takip eden Fatih hoca, dün Galatasaray’daki 20. kupasını kazanmış oldu. Öte yandan Sarı-Kırmızılılar, 2006’dan bu yana oynanan Süper Kupa’yı en fazla kazanan ekip durumunda. Cim Bom, toplamda 6. kez bu kulvarda hedefe ulaştı.
Bu haberi de okudularGalatasaray'da son dakika... Falcao transfer müjdesini verdi!