İZMİR, (DHA) - ZİRAAT Türkiye Kupası'nda isimlerini son 16 takım arasına yazdıran Süper Lig'deki Ege temsilcileri Göztepe ve Yukatel Denizlispor'un rakipleri belli oldu. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekiminde Göztepe, Süper Lig'deki rakiplerinden Antalyaspor, Denizlispor ise Trabzonspor'la eşleşti. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak bu turda Egeliler ilk maçlara 14, 15 veya 16 Ocak'ta deplasmanda, rövanşlara ise 21, 22 veya 23 Ocak'ta evlerinde çıkacak. Rakibini eleyen taraf çeyrek finalist olacak. Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında da 17-19 Ocak'ta Antalyaspor'a konuk olacak Göztepe, bu kentteki devre arası kampını uzatıp rakibiyle 2'si deplasmanda üst üste 3 maç oynayacak.