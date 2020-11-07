Kupada Egelilerin rakipleri belirlendi

İZMİR, (DHA)

ZİRAAT Türkiye Kupası 4'üncü Tur kuraları İstanbul'da çekilirken kupaya bu turdan itibaren dahil olacak Süper Lig ekibi Göztepe, Kırklarelispor'la eşleşti. Sarı-kırmızılı ekip tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak turda rakibini evinde ağırlayacak. Ege'nin Süper Lig'deki diğer temsilcisi Yukatel Denizlispor, kupada Manisa ekibi Turgutluspor'la karşılaşacak. Yollarına devam eden diğer Ege takımlarının eşleşmeleri Altınordu-Çorum FK, Çaykur Rizespor-Uşakspor, Ankaraspor-Muğlaspor, Konyaspor-Manisa FK şeklinde oluştu. Maçlar 24-26 Kasım tarihleri arasında oynanacak.