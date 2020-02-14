Kupada Akdeniz derbisi heyecanı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - SÜPER Lig'de Antalya'yı temsil eden Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalinde rakip oldu. Kupada 'Akdeniz derbisi' olarak da nitelendirilen yarı final maçı futbol severleri heyecanlandırdı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı Demir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor maçıyla sona erdi. İlk maçı golsüz sona eren karışlaşmanın rövanşında Sivas deplasmanından 1-1 eşitlikle ayrılan Frapot TAV Antalyaspor, yarı finale yükseldi. Kupada Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor yarı finale yükselen takımlar oldu. Türkiye Kupası'nın yarı finalinde Fenerbahçe - Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor ile eşleşti. Yarı final ilk karşılaşmaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan'da oynanacak.

AKDENİZ DERBİSİ HEYECANI

Süper Lig'de alt sıralarda yer alan Fraport TAV Antalyaspor, kupada yarı finale yükselerek moral buldu. Karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşayan Fraport TAV Antalyasporlu futbolcular soyunma odasında galibiyet pozu verdi. Süper Lig'de Antalya'yı temsil eden iki takımın Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde eşleşmesi kentteki futbol severleri de heyecanlandırdı.

FİNALDE ANTALYA TAKIMI

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ziraat Türkiye Kupası'nda kazananın Antalya olduğunu vurguladı. Vali Karaloğlu, "Yarı finalde Antalya derbisinde iki marka değerimize başarı diliyorum" dedi. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalya'dan bir takımın yer alacak olmasının heyecanını belirten Antalya Büşükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şehrimiz Türkiye Kupası'nda finalde. Sivas'ı eleyen Antalyasporumuz ile Alanyasporumuz yarı finalde birbirleriyle oynayacak. İki takımımızı da kutluyor, bize final heyecanı yaşatacakları için teşekkür ediyorum."

KARDEŞ TAKIM VURGUSU

Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor taraftarının arasında zaman zaman yaşanan gerginliğin son bulması amacıyla taraflarla 10 Ocak'ta bir araya gelen Antalya Valisi Münir Karaloğlu, iki takım taraftarının kol kola birlikte maç izlemesini önermişti. İki kardeş takım taraftarı yarı final maçında derbi heyecanını dostluk havasında coşkuyla yaşayacak.

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