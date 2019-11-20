Kupada 5. Tur programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak olan 5. Tur müsabakalarının programı açıklandı. İki maç usulü oynanacak olan 5. turda ilk maçlar 3 Aralık Salı, 4 Aralık Çarşamba ve 5 Aralık Perşembe günü, ikinci maçlar ise 17 Aralık Salı, 18 Aralık Çarşamba ve 19 Aralık Perşembe günü oynanacak.

20 Kasım 2019, Çarşamba 17:36
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Kupada 5. Tur programı belli oldu

TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 22 takımın mücadele edeceği Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maç programı şu şekilde:

1. Maçlar

3 Aralık Salı

13.00 Fatih Karagümrük - Göztepe

14.30 Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü

16.30 Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor

18.30 Esenler Erokspor - Demir Grup Sivasspor

20.45 Fenerbahçe - İstanbulspor

4 Aralık Çarşamba

13.00 Hekimoğlu Trabzon - Medipol Başakşehir

13.45 Eyüpspor - Antalyaspor

14.30 Kasımpaşa - Vanspor

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor

18.30 Altay - Trabzonspor

20.45 Galatasaray - Tuzlaspor

5 Aralık Perşembe

13.00 Kırklarelispor - GaziantepFutbol Kulübü

14.30 Kayserispor- Manisa Futbol Kulübü

16.30 Altınordu - Denizlispor

18.30 Çaykur Rizespor - Samsunspor

20.45 Beşiktaş - Anagold 24 Erzincanspor

2. Maçlar

17 Aralık Salı

13.00 Vanspor - Kasımpaşa

14.30 Antalyaspor - Eyüpspor

16.30 Samsunspor - Çaykur Rizespor

18.30 Adanaspor - Aytemiz Alanyaspor

20.45 Tuzlaspor - Galatasaray

18 Aralık Çarşamba

13.00 Anagold 24 Erzincanspor - Beşiktaş

13.45 Keçiörengücü - Yeni Malatyaspor

14.30 Gaziantep Futbol Kulübü - Kırklarelispor

16.30 DG Sivasspor - Esenler Erokspor

18.30 Göztepe - Fatih Karagümrük

20.45 İstanbulspor - Fenerbahçe

19 Aralık Perşembe

13.00 Manisa Futbol Kulübü - Kayserispor

14.30 Denizlispor - Altınordu

16.30 Medipol Başakşehir - Hekimoğlu Trabzon

18.30 Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

20.45 Trabzonspor - Altay

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