Voleybolda 2022-2023 sezonu, erkeklerde AXA Sigorta Kupa Voley grup maçlarıyla başladı. Geçen sezonu ilk iki sırada bitiren Ziraat Bankkart ile Halkbank'ın direkt olarak tur atladığı Kupa Voley'de çeyrek finale kalan diğer 8 takım 3 grupta dün oynanan son maçların ardından belli oldu.

Ankara, İzmir ve İstanbul'da tek devreli lig usulüne göre oynanan grup maçlarında ilk 2 sırayı alan; Fenerbahçe , Bursa BŞB., Türşad, Arkas, Galatasaray ve Hekimoğlu KupaVoley'de çeyrek finale adını yazdırdı.