Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara, İzmir ve İstanbul’un ev sahipliği yaptığı müsabakaların ardından gruplarında ilk iki sırada yer alan Galatasaray HDI Sigorta, Cizre Belediyespor, Arkas Spor, Yeni Kızıltepespor, Halkbank ve Spor Toto adlarını çeyrek finale yazdırdı.

2020-2021 sezon sıralamasına göre birinci olan Ziraat Bankkart ile ikinci bitiren Fenerbahçe HDI Sigorta, organizasyona direkt çeyrek finalden katılım hakkı elde etmişti.

Gruplarda bugün yapılan maçların sonuçları ise şöyle oldu:

A Grubu Bingöl Solhanspor-Cizre Belediyespor: 0-3

A Grubu Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-1

B Grubu Sorgun Belediyespor-Yeni Kızıltepespor: 3-2

B Grubu Arkas Spor-Altekma: 3-0

C Grubu Tokat Belediye Plevne-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: 3-0

C Grubu Halkbank-Spor Toto: 3-0