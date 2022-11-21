Voleybolda 2022-2023 Sezonu AXA Sigorta Kupa Voley’de erkekler ve kadınlar çeyrek final eşleşmeleri, TVF Ankara Merkez Ofisi’nde yapılan kura çekiminin ardından belli oldu.

Gerçekleştirilen kura çekiminin ardından erkekler ve kadınlarda oluşan eşleşmeler şu şekilde:

ERKEKLER:

Ziraat Bankkart - Galatasaray HDI Sigorta (Ankara)

Hekimoğlu GCT BVİ - Fenerbahçe HDI Sigorta (İstanbul)

Bursa B.Şehir Bld. - Arkas Spor (İzmir)

Halkbank - Türşad (Ankara)

KADINLAR:

VakıfBank - Galatasaray HDI Sigorta (İstanbul)

Aydın B.Şehir Bld. - Sarıyer Bld. (Aydın)

Türk Hava Yolları - Kuzeyboru (İstanbul)

Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit (İstanbul)

Kupa Voley çeyrek final müsabakaları erkeklerde 21-22 Aralık 2022, kadınlarda ise 14-15 Şubat ve 7-8 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak.